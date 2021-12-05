ГОРНЯК22 05.12.2021
Алтайский край

Бийск: 521 случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерло 27 человек

Горняк22
2 часа Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 521 случай коронавируса, выздоровело 505 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19-27.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 521 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 133,
  • Бийск — 43,
  • Рубцовск — 36,
  • Камень-на-Оби — 18,
  • Славгород, Топчихинский район — по 16 заболевших,
  • Угловский район — 15,
  • Кулундинский район — 14,
  • Немецкий национальный, Ребрихинский районы — по 12,
  • Алейск — 11,
  • Волчихинский район — 10,
  • Благовещенский район — 9,
  • Зональный, Мамонтовский, Михайловский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 8,
  • Павловский район — 7,
  • Алейский, Ключевский, Суетский, Шипуновский районы — по 6,
  • Бийский, Бурлинский, Красногорский, Локтевский, Целинный районы — по 5,
  • Новоалтайск, Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Новичихинский, Первомайский, Смоленский, Тюменцевский районы — по 4,
  • Егорьевский, Залесовский, Панкрушихинский, Романовский, Тальменский районы — по 3,
  • Баевский, Змеиногорский, Калманский,  Каменский, Родинский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 2,
  • Заринск, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 106 134 человек, в т. ч. 8760 ребенка. Выздоровели 77 107 человек (+ 505). Итого всего умерли 7 295 человек (+ 27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 860 человека (+ 27), иные причины смерти – 1 435 человек (+ 0).

По состоянию на 4 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 064 человека. Кроме этого, 317 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 628, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.

Минздравом края развернуто 4701 койка, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек- 1320.

61 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.310 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Бийский рабочий

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