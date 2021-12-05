Бийск: 521 случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерло 27 человек
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 521 случай коронавируса, выздоровело 505 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19-27.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 521 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 133,
- Бийск — 43,
- Рубцовск — 36,
- Камень-на-Оби — 18,
- Славгород, Топчихинский район — по 16 заболевших,
- Угловский район — 15,
- Кулундинский район — 14,
- Немецкий национальный, Ребрихинский районы — по 12,
- Алейск — 11,
- Волчихинский район — 10,
- Благовещенский район — 9,
- Зональный, Мамонтовский, Михайловский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 8,
- Павловский район — 7,
- Алейский, Ключевский, Суетский, Шипуновский районы — по 6,
- Бийский, Бурлинский, Красногорский, Локтевский, Целинный районы — по 5,
- Новоалтайск, Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Новичихинский, Первомайский, Смоленский, Тюменцевский районы — по 4,
- Егорьевский, Залесовский, Панкрушихинский, Романовский, Тальменский районы — по 3,
- Баевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Родинский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 2,
- Заринск, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 106 134 человек, в т. ч. 8760 ребенка. Выздоровели 77 107 человек (+ 505). Итого всего умерли 7 295 человек (+ 27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 860 человека (+ 27), иные причины смерти – 1 435 человек (+ 0).
По состоянию на 4 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 064 человека. Кроме этого, 317 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 628, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.
Минздравом края развернуто 4701 койка, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек- 1320.
61 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.310 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.