Бийск: 521 случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, умерло 27 человек

0

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 521 случай коронавируса, выздоровело 505 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19-27.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 521 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 133,

Бийск — 43,

Рубцовск — 36,

Камень-на-Оби — 18,

Славгород, Топчихинский район — по 16 заболевших,

Угловский район — 15,

Кулундинский район — 14,

Немецкий национальный, Ребрихинский районы — по 12,

Алейск — 11,

Волчихинский район — 10,

Благовещенский район — 9,

Зональный, Мамонтовский, Михайловский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 8,

Павловский район — 7,

Алейский, Ключевский, Суетский, Шипуновский районы — по 6,

Бийский, Бурлинский, Красногорский, Локтевский, Целинный районы — по 5,

Новоалтайск, Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Новичихинский, Первомайский, Смоленский, Тюменцевский районы — по 4,

Егорьевский, Залесовский, Панкрушихинский, Романовский, Тальменский районы — по 3,

Баевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Родинский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 2,

Заринск, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 106 134 человек, в т. ч. 8760 ребенка. Выздоровели 77 107 человек (+ 505). Итого всего умерли 7 295 человек (+ 27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 860 человека (+ 27), иные причины смерти – 1 435 человек (+ 0).

По состоянию на 4 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 064 человека. Кроме этого, 317 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 628, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.

Минздравом края развернуто 4701 койка, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек- 1320.

61 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.310 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Бийский рабочий