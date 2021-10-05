Бийск: 5 октября с Байконура запустят ракету со съемочной группой фильма «Вызов»

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Россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве.

Во вторник, 5 октября участники первого в истории киноэкипажа — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров — полетят в космос.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и экипажем длительной экспедиции МКС-66 запланирован в 11:55:02 мск с космодрома Байконур.

— Во время 66-й экспедиции на МКС будет реализован уникальный научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве, — отмечает Роскосмос.

Как считают на «Первом канале», проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.

Художественный фильм расскажет о девушке-специалисте, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи, поставленной «Роскосмосом».

За историческим запуском можно будет следить по прямой трансляции. Она начнётся в 10:00 по московскому времени на Первом канале.

Не исключено, что бийчане смогут стать свидетелями запуска в живую. При хорошей погоде в небе над городом могут быть видны падающие ступени или взлетающая ракета. Напомним, в июле жители Бийска заметили в небе сгорающие ступени ракетоносителя «Протон-М».

Над Бийском пронеслись сгорающие ступени ракетоносителя «Протон-М»

22:45, 21.07.2021 15958

Бийский рабочий