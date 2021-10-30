Бийск: 46 молодых бийских семей получили жилищные сертификаты

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В администрации города прошло торжественное вручение свидетельств на социальную выплату для приобретения жилья молодым семьям.

Глава Бийска Александр Студеникин вручил молодым семьям свидетельства на право получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий.

Четырем семьям сертификаты вручили в торжественной обстановке, в мэрии города. Массового мероприятия не удалось организовать из-за эпидемии коронавируса. Поэтому остальные семьи получили свидетельства в рабочем порядке. Всего в этом году в Бийске вручили 46 сертификатов.

— Уникальность события в том, что впервые за годы реализации программы мы смогли начать вручение Свидетельств не только этого, а уже даже следующего 2022 года. Это стало возможным благодаря нашей совместной работе с Губернатором Алтайского края и Правительством РФ, — отметил в своем инстаграм-аккаунте Александр Студеникин.

Из краевого и федерального бюджета на данные цели в 2021 году было выделено 122,4 млн. руб., из городского — 26,6 млн. руб.

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— А ведь всего несколько лет назад очередь в Бийске превышала тысячу молодых семей. Я искренне поздравляю молодые семьи с полученной выплатой и желаю реализовать её так, как этого им бы хотелось. Добра, тепла и семейного уюта вам в новых домах и квартирах, — написал бийский мэр.

Более 300 семей в Бийске получили социальные выплаты на приобретение жилья

14:35, 27.04.2021 1911

Бийский рабочий