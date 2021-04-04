Бийск: 4 апреля в лесу на квартале АБ Бийска пройдет спортивная акция по ходьбе

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Акция будет приурочена к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

4 апреля «Клуб скандинавской ходьбы «Атазар» в 10.00 часов при поддержке Министерства спорта РФ проведет Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни». Местом проведения выбрана лесопарковая зона квартала АБ.

Сообщается, что организаторами акции выступили Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Общероссийский Конгресс муниципальных образований и Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления (ОАТОС).

В Бийске на квартале АБ силами клуба «Атазар» устроена «Тропа здоровья» — с обозначением маршрута и постоянно проводятся тренировки. Кроме того, в лесопарковой зоне каждый день можно встретить людей, занимающихся скандинавской ходьбой.

Добавим, что северная (скандинавская) ходьба – это ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Также называется северная ходьба или нордическая ходьба, еще реже финская ходьба. Некоторые считают ее разновидностью фитнеса, разновидностью спортивной ходьбы.

Скандинавская ходьба очень полезна для здоровья, заниматься ею можно в любом возрасте – при ходьбе снижается нагрузка на суставы и работают все группы мышц. А видом спорта, который идеально подходит пожилым людям, в городе сейчас занимаются больше 700 человек.

«Тропа здоровья» для любителей скандинавской ходьбы появится в Бийске

11:58, 29.10.2019 2275

Бийский рабочий