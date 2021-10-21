Бийск: 382 заболело, 22 умерли: статистика COVID по Алтайскому краю на 20 октября

2

За сутки в регионе зарегистрировано 382 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 114 пациентов, умерло 22 человека, от COVID-19 — 20

Новые случаи

Барнаул – 125

Бийск – 24

Рубцовск – 21

Алейск – 16

Яровое – 14

Заринск, Локтевский, Шипуновский районы — по 9 заболевших

Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Табунский, Третьяковский районы — по 8

Бийский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 7

Егорьевский, Калманский районы — по 5

Новоалтайск, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 4

Белокуриха, Ребрихинский, Усть-Калманский районы — по 3

Славгород, Благовещенский, Петропавловский, Солтонский, Троицкий районы — по 2

Камень-на-Оби, Косихинский, Красногорский, Павловский, Смоленский,Тальменский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 20 октября

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3634 человека.

432 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 276.

Минздравом края развернуто 4509 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 357, резервных коек — 443.

Вакцинация в Алтайском крае на 20 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины.

На утро 20 октября прививается 731 033 человека, в том числе:

42 990 человек получили первую прививку;

678 470 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

9 573 прошли повторную вакцинацию.

Каникулы школьникам в Алтайском крае предлагают продлить из-за COVID

09:47, 19.10.2021 3085

Бийский рабочий