Бийск: 382 заболело, 22 умерли: статистика COVID по Алтайскому краю на 20 октября
2
За сутки в регионе зарегистрировано 382 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 114 пациентов, умерло 22 человека, от COVID-19 — 20
Новые случаи
- Барнаул – 125
- Бийск – 24
- Рубцовск – 21
- Алейск – 16
- Яровое – 14
- Заринск, Локтевский, Шипуновский районы — по 9 заболевших
- Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Табунский, Третьяковский районы — по 8
- Бийский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Романовский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 7
- Егорьевский, Калманский районы — по 5
- Новоалтайск, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 4
- Белокуриха, Ребрихинский, Усть-Калманский районы — по 3
- Славгород, Благовещенский, Петропавловский, Солтонский, Троицкий районы — по 2
- Камень-на-Оби, Косихинский, Красногорский, Павловский, Смоленский,Тальменский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 20 октября
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3634 человека.
432 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 276.
Минздравом края развернуто 4509 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 357, резервных коек — 443.
Вакцинация в Алтайском крае на 20 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины.
На утро 20 октября прививается 731 033 человека, в том числе:
- 42 990 человек получили первую прививку;
- 678 470 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).
- 9 573 прошли повторную вакцинацию.
Каникулы школьникам в Алтайском крае предлагают продлить из-за COVID
09:47, 19.10.2021 3085