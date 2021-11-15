Бийск: 38-летний мужчина украл телевизор у кондуктора из Бийска

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телевизора

Кондуктор из Бийска заявила в полицию о том, что у нее украли телевизор. Утром техника была на месте, а по возвращении домой женщина обнаружила пропажу.

Ущерб хозяйка оценила в 10 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проводимых мероприятий полицейские установили личность злоумышленника.

По подозрению в хищении задержан 38-летний житель Бийска. В содеянном он признался. Украденное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает региональное МВД.

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15:46, 14.11.2021 507

Бийский рабочий