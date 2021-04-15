Бийск: 3650 человек в Бийске могут оказаться в зоне подтопления

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В бийском управлении ГОЧС рассказали, какие районы города наиболее уязвимы в период паводка.

Опасной отметкой уровня воды в Бии считается 500 см над нулем водомерного поста. При этом на 14 апреля он составил лишь 210 см.

При достижении опасной отметки в Бийске начинается подтопление участков на улицах Мало-Угреневская, Граничная-Речная, Кожзаводская, Правобережная (в п. Сорокино).

Также грунтовыми водами в этот период может подтапливать дома на улицах Согренная, Угольная, Калинина, 2-я Форштадская, Зеленая, Цесовская.

В случае поднятия уровня воды до 500 см в зону подтопления попадает 1270 жилых домов, в которых поживает до 3650 бийчан, а также 80 объектов нежилой сферы и 15 км внутриквартальных проездов, головной водозабор, сеть колонок, а также школа №33, три дошкольные группы, поликлиника больницы №5, а также дом культуры и спорткомплекс в Сорокино.

В первую волну паводка высокий уровень воды в Бии может быть спровоцирован дождями, резким таянием снега и заторами на реках.

Вторая волна паводка – «коренная вода» — приходится, как правило, на третью декаду мая и начало июня, когда начинается активное таяние снега в предгорных и таежных районах Алтайского края и Республики Алтай.

Бийский рабочий