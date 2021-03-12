Бийск: 360 человек эвакуированы, пятеро спасены: в Бийске прошли пожарные учения

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Холодным мартовским днем у ТРЦ «Ривьера» было горячо: тут проходили пожарные учения.

В 10 часов в здании комплекса раздалась тревога. Механический голос настойчиво сообщал об опасности пожара и призывал организованно покинуть здание.

Первой реакцией у большинства было удивление: может быть, заклинило что-то. Но потом стало понятно: пора с вещами на выход – помещение основного зала стал наполнять дым. Он, к слову, был совсем не едкий, но со своей задачей – создания туманной завесы – справился быстро.

Из разных выходов ТРК стали выходить люди. Меж тем на парковку перед зданием с тревожными сигналами и проблесковыми маячками стягивалась техника: пожарные машины, полиция, скорая помощь, управление ГО ЧС.

Сами люди реагировали на происходящее по-разному. Больше всего люди в форме вызвали интерес у детей, которых, правда, тут было немного. Молодежь сразу потянулась за смартфонами, и уже спустя пару минут в соцсетях обсуждали «пожар» в «Ривьере».

Температура утром хоть и держалась вблизи нуля, но дул ветер, было пасмурно, и назвать погоду весенней уж точно было нельзя. А потому среди самих продавцов и покупателей, ставших участниками учений, жалобы на происходящее звучали часто. Кто-то кутался в наспех схваченную куртку, кто-то перепрыгивал с ноги на ногу, потому что выбежал в простых шлепках.

Покупатели, подъезжавшие к торговому центру, удивлялись: что происходит? Многим поначалу на ум пришли лже-террористы – город еще хорошо помнит волну сообщений о «минировании», прокатившуюся почти по всем социальных учреждениям и крупным предприятиям торговли.

Но очевидцы поясняли: «Да нет, пожар». Причем настоящий пожар или нет – даже сами посетители «Ривьеры» поняли не сразу. Часто спрашивали «А это надолго?». Особенно «пожар» расстроил супружескую пару, приехавшую из Новой Чемровки за курткой для мужа.

Все жались ближе к входу. Тут было и теплее, и казалось, что так можно будет быстрее вернуться в здание. То и дело звучало: «Хоть бы предупредили!».

Сами спасатели поясняют: смысла в учениях, когда о них предупреждены все, просто нет. Задача таких мероприятий – не только отработать навыки самим пожарным, но научить людей, как действовать в ситуациях, возникающих в реальности, осознанно и без паники.

— Первым делом, когда люди видят дым, у многих из них начинается паника, — говорит Владимир Денисов, начальник службы пожаротушения 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС по Алтайскому краю. — Чтобы этого избежать, и проводятся такие учения. Те же торговые центры могут проводить их как с привлечением наших сил, так и самостоятельно. В таких тренировках отрабатываются навыки, как действовать во время настоящего происшествия. Если люди один раз отработали, скажем, эвакуацию, в будущем, столкнувшись с такой ситуацией, они будут действовать правильно.

Не обошлось на учениях и без «пострадавших». Узнать их было нетрудно – таких пожарные выносили из здания, подключив их к оранжевому кислородному пакету. «Пострадавших» принимали медики, также прибывшие на место событий.

Вообще, учения получились масштабными – причем настолько, что многие проезжающие по Зеленому Клину едва ли могли предположить, что это всего лишь тренировка. К «Ривьере» стянули 11 пожарных машин, а всего техники было задействовано 20 единиц. Участников учений только со стороны служб реагирования было почти 70 человек.

Условному пожару присвоили четвертый ранг из пяти. Пятый – самый высокий, когда речь идет о повышенной опасности. «Пожар» в «Ривьере» осложнялся тем, что это место массового скопления людей.

— В ходе учений было эвакуировано 360 человек, спасено пять пострадавших, — рассказывает об итогах Алексей Воробьев, начальник 21-й пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

А началось все с подсобки магазина «Мария-Ра». По легенде учений здесь загорелись картонные коробки и деревянные ящики – площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Отметим, что такие учения прошли сегодня не только в Бийске. Подобные тренировки проводились в Барнауле, Заринске, Рубцовске и других муниципалитетах.

Бийский рабочий