Бийск: 36 протоколов на нарушителей составила полиция Бийска в «День профилактики»

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Каждую неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Бийское» проводится «День профилактики»

Очередное мероприятие состоялось накануне выходных дней, рассказали в пресс-службе полиции. В нем приняли участие больше сотни сотрудников ведомства: это участковые уполномоченные полиции, представители патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД.

Правоохранители проверяли адреса регистрации иностранных граждан, лиц, осужденных к условным срокам лишения свободы и состоящих на профучетах в органах внутренних дел, пункты приема металла. Так же полицейские посетили неблагополучные семьи. С целью выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств проверены лица, ранее привлекавшиеся по данной статье. Как всегда, в зоне особого внимания — профилактика мошенничества. Полицейские раздали бийчанам более 1 000 памяток. Каждому озвучивались краткие рекомендации, как не угодить в «ловушки» аферистов.

Не остались без внимания и граждане, нарушающие административное законодательство. На жителей наукограда составлено 36 протоколов.

Полиция Бийска напомнила о штрафах за несоблюдение масочного режима

09:32, 12.10.2021 1459

Бийский рабочий