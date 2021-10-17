ГОРНЯК22 18.10.2021
Алтайский край

Бийск: +350 новых зараженных: ситуация с коронавирусом на 16 октября в Алтайском крае

Горняк22
19 часов Ago

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За сутки зарегистрировано 350 случаев заболеванияCOVID-19, выздоровело 75 пациентов, умерло 27 человек, от COVID-19 — 24

Новые случаи

  • Барнаул – 104
  • Рубцовск – 35
  • Бийск – 33
  • Алейск – 17
  • Славгород – 13
  • Бийский, Заринский районы – по 9
  • Зональный, Калманский, Табунский районы — по 6
  • Алейский, Кытмановский, Петропавловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район – по 5
  • Камень-на-Оби, Егорьевский, Ключевский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский район – по 4
  • Волчихинский, Завьяловский, Курьинский, Панкрушихинский, Смоленский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы – по 3
  • Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Солонешенский, Угловский районы — по 2
  • Заринск, Залесовский, Каменский, Новичихинский, Солтонский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Коронавирус на 16 октября в Алтайском крае

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3549 человек.

444 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 275.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 309,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8704 человек в день.

Вакцинация на 16 октября в Алтайском крае

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины.

На 18 октября в Алтайском крае прививается 722760 человек, в том числе:

  • 41 378 человек получили первую прививку;
  • 672 684 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
  • 8 698 человек прошли повторную вакцинацию.

+350 новых зараженных: ситуация с коронавирусом на 16 октября в Алтайском крае1

Жалеть не будут: в городах Алтайского края проходят рейды Роспотребнадзора

09:39, 16.10.2021 1012

 

Бийский рабочий

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