Бийск: 33 тысячи жителей Алтайского края на минувшей неделе заболели ОРВИ

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Вместе с подъемом заболеваемостью коронавирусом в регионе фиксируется и рост «обычной» ОРВИ

О ситуации по заболеваемости рассказали в Роспотребнадзоре Алтайского края. Так, за неделю в крае было зарегистрировано 32,9 тысяч случаев ОРВИ.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения и детей в возрасте 7-14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, риносинцитиальные вирусы, парагрипп).

Как рассказали в ведомстве, на конец октября в крае было полностью закрыто 6 школ и один детский сад, частично закрыты (на дистанционном обучении) находились 250 классов и 99 школах (сейчас, с 30 октября, все школьники края на осенних каникулах). Кроме того, 186 групп в 111 дошкольных учреждениях также были вынуждены приостановить свою работу.

На 22 октября в крае было привито от гриппа 342,09 тысяч человек, это 14,8% населения.

— В условиях пандемии вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной. Установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. Вакцинация против гриппа (при отсутствии противопоказаний) показана всем людям, начиная с 6 месяцев жизни, — подчеркнули в Роспотребнадзоре Алтайского края.

Привиться против гриппа необходимо в осенний период, перед началом эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется 2-4 недели после прививки. Сохраняется иммунитет в течение года.

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10:45, 31.10.2021 1202

Бийский рабочий