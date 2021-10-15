Бийск: +323: суточное число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 323 новых случая коронавируса, выздоровело 66 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19-26.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 323 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 93,
- Бийск — 29,
- Рубцовск — 28,
- Алейск — 16,
- Яровое – 11,
- Камень-на-Оби — 10,
- Заринск — 9,
- Рубцовский район — 7,
- Алейский, Егорьевский, Красногорский районы – по 6,
- Зональный, Калманский, Ключевский, Курьинский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный район – по 5,
- Волчихинский, Каменский, Краснощековский, Мамонтовский, Поспелихинский, Угловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 4,
- Славгород, Благовещенский, Кытмановский районы — по 3,
- Бийский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский, Троицкий районы – по 2,
- Новоалтайск, Алтайский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Чарышский районы – по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 81 683 человека, в т. ч. 6077 детей. Выздоровели 60 198 человек (+ 66).
По состоянию на 14 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3502 человек. Кроме этого, 401 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 759, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 265.
Минздравом края развернуто 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ – 344. Резервных коек- 325
17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 267 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Рост заболеваемости ковидом на Алтае прогнозируют еще в течение трех недель
16:11, 13.10.2021 2550