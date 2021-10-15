Бийск: +323: суточное число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 323 новых случая коронавируса, выздоровело 66 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19-26.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 323 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 93,

Бийск — 29,

Рубцовск — 28,

Алейск — 16,

Яровое – 11,

Камень-на-Оби — 10,

Заринск — 9,

Рубцовский район — 7,

Алейский, Егорьевский, Красногорский районы – по 6,

Зональный, Калманский, Ключевский, Курьинский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный район – по 5,

Волчихинский, Каменский, Краснощековский, Мамонтовский, Поспелихинский, Угловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 4,

Славгород, Благовещенский, Кытмановский районы — по 3,

Бийский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский, Троицкий районы – по 2,

Новоалтайск, Алтайский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Чарышский районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 81 683 человека, в т. ч. 6077 детей. Выздоровели 60 198 человек (+ 66).

По состоянию на 14 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3502 человек. Кроме этого, 401 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 759, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 265.

Минздравом края развернуто 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ – 344. Резервных коек- 325

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 267 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Рост заболеваемости ковидом на Алтае прогнозируют еще в течение трех недель

16:11, 13.10.2021 2550

Бийский рабочий