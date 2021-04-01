Бийск: 31 марта военные ограничат движение по Чуйскому тракту

0
По трассе пройдут военные колонны.
Вечером 31 марта в Алтайском крае перекроют движение на федеральной трассе. Причиной временных неудобств станет движение военных колонн.
Движение будет закрыто на следующих участках:
- С 19:40 до 22:40 на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе населенного пункта Озерки.
- С 19:40 до 22:40 на автодороге населенный пункт Украинский до границы Первомайского и Косихинского районов.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.