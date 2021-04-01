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Алтайский край

Бийск: 31 марта военные ограничат движение по Чуйскому тракту

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

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По трассе пройдут военные колонны.

Вечером 31 марта в Алтайском крае перекроют движение на федеральной трассе. Причиной временных неудобств станет движение военных колонн.

Движение будет закрыто на следующих участках:

  • С 19:40 до 22:40 на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе населенного пункта Озерки.
  • С 19:40 до 22:40 на автодороге населенный пункт Украинский до границы Первомайского и Косихинского районов.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Бийский рабочий

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