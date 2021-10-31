Бийск: 300 кг некачественной молочной продукции сняли с реализации в Алтайском крае

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Такое количество небезопасной продукции было выявлено Роспотребнадзором за 9 месяцев текущего года.

Специалисты Роспотребнадзора осуществляют постоянный контроль за производством и оборотом молока и изделий на его основе. Они контролируют условия хранения и сроков годности молочной продукции, наличие на товаре маркировки с информацией для потребителя, а также сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции и обеспечивающих её прослеживаемость.

За 9 месяцев 2021 г. в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» на показатели качества и безопасности было лабораторно исследовано более 11 тысяч проб молока и молочной продукции.

— Согласно результатам лабораторной экспертизы удельный вес проб не соответствующих требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и физико-химическим показателям составил 2,6% (9 мес. 2020 г. – 2,7%). Содержания пестицидов, микотоксинов, солей тяжелых металлов, антибиотиков и радионуклидов с превышением гигиенических нормативов в исследованных пробах не обнаружено, — сообщает ведомство.

По итогам проверок за оборотом молочной продукции управлением составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, а с реализации снято более 300 кг. некачественной молочной продукции, наложено штрафов на общую сумму около 800 тыс. руб.

Сведения о некачественной продукции внесены в специализированный модуль – государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей.

В Алтайском крае произошло падение объемов производства молока

10:36, 27.08.2021 1837

Бийский рабочий