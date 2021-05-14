Бийск: 30 судмедэкспертиз: врачи нашли у казанского стрелка дистрофию мозга

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Это необратимое заболевание, характеризующее поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей.

Ильназу Галявиеву, убившему 9 человек и ранившему еще 23 в 175-й гимназии Казани, в прошлом году был поставлен диагноз атрофия головного мозга. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Сообщается, что в Казань прилетала группа сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ (СКР) во главе с председателем комитета Александром Бастрыкиным. На совещании с его участием сообщили, что Ильназ Галявиев, которому будет предъявлено обвинение по соответствующей ст. 105 УК, находится в неадекватном состоянии, затрудняющем следственные действия.

Выяснилось, что молодой человек не состоял на учете у психиатра и в полиции, благодаря чему и получил лицензию на оружие. Однако в прошлом году врачи поставили ему диагноз атрофия головного мозга. Заболевание сопровождается отмиранием клеток, из которых состоит головной мозг, провоцируя, как говорят врачи, серьезные последствия. В частности, у больных наблюдается нарушение когнитивных способностей, к которым относятся речь, пространственная ориентация, понимание, логическое мышление, умение вычислять и обучаться. Болезнь вызывает и расстройства неврологического характера.

Болезнь у обвиняемого обострилась в начале этого года — тогда молодой человек окончательно поссорился со своими родителями и забросил колледж, где учился на программиста. Возможно, из-за болезненного состояния он назвал себя Богом и решил совершить массовое убийство «биомусора» в гимназии, которую окончил ранее.

По этому уголовному делу назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Подозреваемый в массовом расстреле людей в казанской гимназии 19-летний местный житель Ильназ Галявиев признался в содеянном, но не раскаялся. Советский райсуд Казани сегодня отправил в его в СИЗО. По данным суда, ему может грозить пожизненный срок.

— Он считает, что убил четырёх взрослых, и не знает, сколько школьников — всего, по его мнению, жертвами стали не менее 7 человек, — говорится в сообщении Телеграм-канала Mash.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты вещества для приготовления взрывчатки: селитра, алюминиевая пудра, воронка, весы, сухое горючее и перекись водорода.

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08:05, 12.05.2021 1417

Бийский рабочий