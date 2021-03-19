Бийск: 30 марта глава Бийска Александр Студеникин отчитается о работе за 2020 год

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В конце марта депутатам Думы Бийска предстоит дать оценку работе городской администрации и мэра.

Год, безусловно, для города выдался непростым, и дело не только в ковиде. Ряд федеральных проектов в наукограде оказался откровенно провальным. Прежде всего, конечно, «досталось» программе благоустройства, работы по которой в намеченных объемах так и не удалось выполнить.

И хотя депутатам предстоит дать оценку работе мэрии за 2020 год, едва ли в памяти не всплывут события уже 2021 года. А он тоже задался в Бийске не очень – сильнейший снегопад обернулся в Бийске дорожным коллапсом, на продажу выставили весь комплекс обанкротившегося трамвайного управления, а еще пришлось «расселять» аварийную школу №31, в которую родители просто боятся отдавать детей.

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Учитывая эти события и предвыборную активизацию политических партий, можно предположить, что отчет в этом году будет проходить непросто. «БР» собрал события, которые наверняка обсудят на предстоящем заседании Думы, и вспомнил, чего вообще требовали депутаты на протяжении года.

Асфальт – как политический фундамент

В мире темой номер один, конечно, была пандемия. В Бийске к бедам с «короной» добавились еще и беды с благоустройством.

Итоги программы благоустройства «Городская среда» стали главным провалом года. Никогда до этого Бийск не сталкивался с тем, что бы деньги, выделенные федеральным центром, не были освоены.

Однако в 2020 году фактические результаты были далеки от планов.

Если в предыдущие годы в августе уже понемногу сдавали отремонтированные дворы, то в августе 2020 года только еще спешно решали, какие из внесенных в список для ремонта адресов еще можно успеть закатать. Не успели. Из 78 дворов 17 так и остались неотремонтированными.

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В итоге город оказался в «черном списке» программы. В этом году вместо привычной почти сотни дворов под ремонт попадают лишь два десятка.

В мэрии винят подрядчика. Аукцион выиграла томская компания, но оказалась в городе без стройматериалов, техники и людей, и даже бийские субподрядчики не спасли ситуацию. В крае назвали не самым удачным решением выставить на аукцион ремонт всех дворов одним лотом, а не разбить их на несколько более мелких контрактов.

Однако в мэрии Бийска уверены, что поступили правильно, составив контракт на 100 млн руб., который и привлек томичей. Так, уверены в администрации, можно будет по суду вернуть залоговые средства подрядчика. Будь контракты на меньшую сумму – это были ли копейки.

Не отремонтировали до конца и парки, которые также значились в программе на 2020 год: за «Ривьерой» и на Льнокомбинате. За чей счет будут вестись работы там – пока официально не объявляли.

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Недоделанным ушел в зиму и стадион «Прогресс», вернувшийся в городскую казну. В 2020 году здесь должны были обустроить футбольное поле и беговые дорожки, но подрядчик не успел. Окончание работ перенесено на 2021 год.

Эстафета ЖКХ

Примечательно, что все эти беды в Бийске проходили на фоне кадровой чехарды в сфере коммунального хозяйства. Прежде всего, в мэрии «штормило» сферу ЖКХ. Конец 2020 года обернулся тут чередой увольнений, которую открыла Ксения Потехина до этого с 2017 года возглавлявшая управление ЖКХ. В мэрии поясняли: претензий к работе Ксении Викторовны нет, но Потехина приняла решение уйти.

В должности начальника управления ЖКХ ее сменил Алексей Борин, до этого занимавший должность начальника отдела дорожного хозяйства. Однако с приставкой «и.о.» новый начальник руководил недолго. После его ухода должность перешла к Ирине Скобковой, руководителю отдела благоустройства управления ЖКХ.

Сменился и замглавы по вопросам ЖКХ. В осени 2020 года на эту должность назначили Александра Лебедева. На посту он сменил Олега Гузеева, уволившегося из мэрии в октябре.

А есть ли выбор?

Олег Гузеев в свою очередь может вновь вернуться к руководству партийными делами эсеров – после выхода из партии эсеров Елены Речковой, возглавлявшей не только местное отделение «Справедливой России», но и их думскую фракцию. Сейчас возникает вопрос: кто будет давать оценку работе мэрии от партии вместо нее? И какой будет эта оценка?

В предыдущие годы партия «Справедливая Россия» работу мэрии поддерживала и голосовала «за» принятие к сведению отчета, хотя не раз показывала характер, например, при голосовании за бюджет.

Однако нельзя забывать, что 2021 год – выборный, и каждой из партий нужно заявить о себе как можно громче. Эсеры начали делать это еще в 2020 году, когда вышли с предложением о возврате прямых выборов главы Бийска.

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Стоит отметить, что вопрос этот поднимался неоднократно и прежде, однако пока все остается по-прежнему. Город хоть и отказался от схемы «двуглавости», когда руководство городом осуществляли глава города, он же председатель Думы, и глава администрации, которого для понятности порой называли «городским завхозом» (в Бийске это был тандем Лидии Громогласовой и Николая Нонко), но к схеме прямых выборов мэра так и не вернулся.

Вот и в крае говорили: у системы прямых выборов глав муниципалитетов минусов много. Например, на первый план выходит политическая составляющая – то есть больше ориентированная на эмоции. Когда же выбор руководителя идет опосредованно – то есть через депутатский корпус, как сейчас, – то здесь в расчет в первую очередь должны браться деловые качества. И то, что вопрос прямых выборов мэра регулярно обсуждается, но не находит поддержки, означает, что большинство устраивает именно та модель, которая существует сегодня.

Коммунисты против

Почти наверняка отчет главы не поддержат коммунисты. Так было и в предыдущие годы.

У думских коммунистов 2020 год вообще проходил под флагом протестов. В КПРФ были против бюджета, против заседаний Думы, которые бойкотировали, и против главы. Утратившая было налет яркой оппозиционности фракция, в этом году как будто смахнула с себя пыль.

Так, одним из самых громких требований коммунистов стало предложение Александру Студеникину уйти в отставку.

Лидер фракции коммунистов Тимур Знагован от лица партии назвал работу администрации провальной – прежде всего из-за программы «Городская среда» — и предложил мэру нести за нее персональную ответственность, а именно — досрочно сложить полномочия.

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И хотя на самом заседании Думы инициатива поддержки не нашла, коммунисты не сдались. Далее последовал сбор депутатских голосов за начало процедуры отставки мэра, однако малые оппозиционные фракции задумку не поддержали.

Тогда КПРФ пошла в массы, и объявила сбор подписей за отставку главы уже на всемирной платформе Change.org, на которой может проголосовать любой желающий из любой точки земного шара. Петиция об отставке открыта для голосования и сегодня, но число подписавшихся не перевалило даже за 50 голосов.

Что «принять», что «не принять»

Фракция ЛДПР в Думе Бийска нередко занимает выжидательную позицию и порой любит вообще воздерживаться от голосований с ярким политическим подтекстом. Так было, например, при голосовании за принятие отчета в прошлом году, при этом либерал-демократы отметили, что мэрия в целом придерживается социального направления в городской политике.

«Единая Россия» — крупнейшая политическая фракция в Думе Бийска, традиционно голосует «за» принятие отчета. Вряд ли в этом году позиция партии изменится, хотя единороссы в минувшем году не раз жестко критиковали работу мэрии, назвав провал программ благоустройства следствием «системных ошибок».

Учитывая, что подрядчиками работ на ремонте дворов, парков и стадионе «Прогресс» были разные организации, лидер «ЕР» и председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин призывал при анализе ошибок не валить все на подрядные организации, поскольку организационные функции по исполнению контрактов лежат именно на администрации.

Как проголосуют партии станет известно в конце марта. Заседание Думы намечено на вторник, 30 марта. Кстати, в прошлом году из-за ограничительных мер в мэрии организовали онлайн-трансляцию отчета, посмотреть которую мог любой желающий.

Если говорить об отчете в целом, то какую роль помимо ознакомительной он носит, толком никто так никогда и не пояснял. Даже сами депутаты уже не раз выступали с предложением изменить формулировку для голосования, потому что имеющиеся «принять к сведению» или «не принять к сведению» формально ни на что не влияют.

Бийский рабочий