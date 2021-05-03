Бийск: 3 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +27 градусов

0

Понедельник будет теплым и солнечным.

В понедельник, 3 мая температура воздуха в Алтайском крае составит +17,+22 градуса, местами в западных и южных районах потеплеет до +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет южным, 4-9м/с, местами порывы до 14м/с.

В Бийске 3 мая столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Выходной понедельник будет солнечным, без осадков. Ночью температура воздуха составит +7 градусов.

Согласно народным приметам, если первый день после Пасхи выдался солнечным и ясным, значит, таким же будет и лето.

Бийский рабочий