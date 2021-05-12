Бийск: 3 июля в Алтайском крае стартует международное ралли «Шелковый путь»

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Отправным пунктом ралли будет Омск.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края.

– В Алтайском крае международное ралли начнется 3 июля. В нем примут участие спортсмены с Алтайского края, Республики Алтай, Омска, Новосибирска и других населенных пунктов. В этом году, в связи с эпидограничениями, конечной точкой станет Монголия, а не Китай.

Уже известно, что отправным пунктом будет Омск. Пилотам предстоит преодолеть участок протяженностью порядка 140 км. Полностью весь маршрут проследить на данный момент нельзя, «завеса тайны» откроется примерно за месяц до стартов.

– Это делается для того, чтобы гонка проходила в честной борьбе. Кстати, остановок участники делать не будут, потому что это скоростной заезд, – пояснил Перфильев.

Бийский рабочий