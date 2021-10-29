Бийск: 28 октября в Бийске проходят «антиковидные» рейды в общественном транспорте

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В Бийске контролируют соблюдение противоэпидемиологических требований в общественном транспорте

Продолжаются совместные рейды сотрудников управления ГОЧС и ПБ и МУ МВД России «Бийское» по контролю над соблюдением масочного режима и исполнением противоэпидемиологических требований в общественном транспорте города, сообщает пресс-центра администрации Бийска.

Сегодня, 28 октября, проведены рейдовые мероприятия на конечной автобусной остановке «Центр» и конечных остановках трамваев «Лесозавод» и «Гилева (Трамвайное кольцо)».

Основной недостаток, выявленный при проверке общественного транспорта, — отсутствие дезинфицирующих средств для обработки салонов.

— Управление ГОЧС и ПБ города Бийска призывает руководителей транспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, взять под жесткий контроль обеспечение транспорта дезинфицирующими средствами для обработки салонов автобусов и трамваев. Довести до водителей и кондукторов, что обработка салонов транспорта на каждой конечной остановке крайне необходима для сохранения здоровья пассажиров и экипажей, — обратились представители ведомства.

Также пассажиров транспорта просят проявить сознательность – использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию.

С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды

16:02, 14.10.2021 6074

Бийский рабочий