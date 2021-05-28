Бийск: 28 мая в Бийске перекроют дорогу в районе ДК БОЗ в связи с Днем химика

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На время празднования движение транспорта ограничат.

28 мая на площади у Дворца культуры и спорта «Бийского олеумного завода» пройдет празднование Дня химика. В связи с этим для обеспечения безопасности будет перекрыто движение вблизи ДК. Распоряжение об этом подписал глава города Александр Студеникин.

Улица Разина будет перекрыта на участке от улицы Социалистической до Ленинградской. Ограничение движения будет действовать с 12 до 23 часов дня.

Бийский рабочий