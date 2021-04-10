Бийск: 2700 жителей Алтайского края смогут получить санаторное лечение в 2021 году

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С начала 2021 года льготникам, имеющим право на получение санаторно-курортного лечения, уже выдано 554 путевки.

В 2021 году Алтайскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ из федерального бюджета выделено более 72 млн рублей на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий.

— На эти ассигнования планируется закупить 2700 путевок для жителей края. Поправить здоровье с помощью ФСС смогут лица с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и другие лица, определенные федеральным законодательством, — рассказывает Алла Французова, начальник отдела социальных программ Алтайского отделения ФСС РФ.

Стоимость одной путевки в крае для ребенка на 21 день в этом году составит 32 тыс. руб., для взрослого на 18 дней – порядка 28 тыс. руб.

Государственные контракты на оздоровление граждан льготных категорий в 2021 году заключены с алтайскими санаториями «Гренада», «Сосновый бор», «Лазурный» и «Станкостроитель».

Бийский рабочий