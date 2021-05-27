Бийск: 27 мая в Алтайском крае ожидается гроза и экстремальная жара

0

В Бийске 27 мая температура воздуха составит +28,+31 градус.

В четверг, 27 мая температура +25,+30 градусов, местами по югу ожидается жара до +35 градусов. В отдельных районах региона возможны кратковременные дожди, грозы, град, сообщает региональный ЦГМС.

Кроме того, синоптики предупредили об усилении ветра, его направление было северо-западным, скорость — 12-17 м/с, местами порывы могут достигать 18-23 м/с, а по востоку 25-27 м/с.

Жителей Алтайского края предупредили о сильном штормовом ветре 27 и 28 мая

13:47, 26.05.2021 2989

Ночью температура опустится до +6,+11 градусов. В отдельных районах по югу и востоку кратковременные дожди, грозы, местами в предгорьях сильные дожди, возможен град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с., местами по востоку до 25 м/с.

В Бийске 27 мая температура воздуха составит +28,+31 градус. Днем будет облачно с прояснениями, а к вечеру ожидается небольшой дождь и гроза. Ночью в Бийске столбики термометров покажут +13,+17 градусов. Продолжится дождь и гроза.

Бийский рабочий