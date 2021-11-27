ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Бийск: 27 ноября в Алтайском крае температура воздуха опустится до -16 градусов

Горняк22
12 часов Ago

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В Бийске днем 27 ноября температура воздуха составит -7,-12 градусов

В субботу, 27 ноября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит -4,-9 градусов. Местами по северу ожидается небольшой снег, метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Ночью похолодает до -6,-11 градусов, местами температура понизится до -16 градусов. По северу и востоку региона ожидается небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами по югу порывы до 20 м/с.

В Бийске днем 27 ноября температура воздуха составит -7,-12 градусов. Осадков не ожидается, но будет пасмурно. Ночью термометры покажут -3, -6 градусов.

27 ноября в Алтайском крае температура воздуха опустится до -16 градусов1

Морозы до -25: погода в Алтайском крае на выходных с 26 по 28 ноября

06:01, 26.11.2021 1777

 

 

Бийский рабочий

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