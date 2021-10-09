Бийск: 25% жителей Алтайского края вообще никогда не хотели бы работать

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Рекрутинговый сервис HH.ru опросил жителей края, хотели бы они никогда не ходить на работу и чем бы они могли заниматься

25% жителей Алтайского края признались, что хотели бы никогда не работать. Самыми радикальными в этом вопросе оказались респонденты из Новосибирской области, 36% из них мечтают о жизни без работы, и наоборот, меньше всего положительных ответов дали в республике Татарстан (16%), сообщает пресс-служба сервиса.

Наиболее часто желание никогда не работать высказывали соискатели в возрасте 25-24 года (28%) и старше 50 лет (27%), причем доля мужчин выше, чем доля женщин на 6 процентных пунктов (28% и 22%). В разрезе профессиональных сфер, лидируют специалисты продаж, юристы и административный персонал.

Если бы не было необходимости работать, 61% путешествовали по миру, 45% занимались саморазвитием, 42% — хобби. Причем путешествовать хотели бы больше женщины, чем мужчины (64% и 49% соответственно). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном занимались бы хобби (62%), 25-34 – путешествиями (61%), 35-44 – семьей (61%).

— Результаты опроса показали, что сотрудники из Алтайского края чаще всего работают на одном месте работы до года (30%), еще 16% — до десяти лет, и столько же – 3-5 лет. Любопытно, что самые постоянные сотрудники, работающие более 10 лет на одном месте, встречаются среди представителей науки, образования и в транспортной сфере. И, наоборот, больше года в компании предпочитают не задерживаться начинающие специалисты, студенты и сотрудники сферы «искусство, развлечения, масс-медиа», — пояснила Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HH.ru- Сибирь.

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13:43, 04.10.2021 524

Бийский рабочий