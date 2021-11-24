ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: 24 ноября в поселке Химиков в Бийске отключат горячую воду и отопление

Горняк22
21 час Ago

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В среду, 24 ноября, с 10-00 до 16 часов будет отключена горячая вода и отопление в 22 жилых домах поселка Химиков

Как рассказали в СГК, энергетикам необходимо устранить дефект на квартальной сети, который был обнаружен 23 ноября в ходе планового обхода.

Днем 24 ноября температура воздуха в Бийске составит от -1 до -3 градусов по Цельсию. На время отключения специалисты будут следить за температурой воздуха в квартирах отключенных домов.

Адреса домов, попадающих под отключение тепла и горячей воды:

  • Ул. 8 Марта, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8А, 9.
  • Ул.9 Января, 1, 1/1, 3, 3/1, 1/2.
  • Ул. Васильева, 44, 44/1, 46, 46/1, 48, 48/1б, 48/1в, 48/1,
  • Ул. Горно-Алтайская, 71, 73, 75.

 

Бийский рабочий

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