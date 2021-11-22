Бийск: 22 ноября в Бийске запланированы отключения света, ГВС и отопления

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Управление ГОЧС и ПБ Бийска сообщает о плановых отключениях

22 ноября в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии с 8-30 до 16-30 в границах ул.:

Садовая – ул. Пушкина;

пер. Свердловский – пер. Улалинский.

С 8-30 до 16-00 по ул.:

Сенная 81-87, 94-102,

Революции 61-81,

Телеграфный 48,61,

Мопровский 52,54.

С 8-30 до 16-30 по ул.:

Советская 215, 215/1,215/2,213/2,217/1,217/2.

С 13-00 до 17-00 по ул.:

Советская 211/1, 211/2, 211/5,213/1,213/2, 213/3, 213/4,213/5.

С 9-00 до 16-00 по ул.:

Залинейная 2-27,31-77,

Н-Цесовская 200-205,116-124.

С 10-00 до 16-00 в связи с ремонтными работами на ТМ -3 будет прекращена подача горячей воды и отопления в жилые дома:

Васильева 45/1, 49,

Разина 74,78.

С 10.00 до 16.00 в связи с заменой запорной арматуры, состоится отключение ХВС по ул.Гоголя — от пер.Соколовского до пер. Телецкий, по пер. Центральный — от ул. Андреевской до ул. Краснооктябрьская. Подвоз воды будет организован.

Штормовой ветер обрушится на Алтайский край 22 ноября

06:05, 22.11.2021 207

Бийский рабочий