Бийск: 21 апреля в Бийске отключат горячую воду и отопление почти в 150-ти домах

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Работы будут идти с 9:30 до 15:30 часов.

21 апреля для устранения повреждения на участке теплосети по ул. Ленина на 6 часов будет отключено отопление и горячая вода в центральной части Бийска, сообщают в СГК.

В контур отключения попадут 96 многоквартирных и 52 частных жилых дома. Работы будут идти с 9:30 до 15:30 часов. По прогнозам температура воздуха в городе будет +1°C.

БийскЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Порыв образовался на участке магистрального трубопровода подземной прокладки диаметром 600 мм. Земляные работы уже завершены, место порыва обнаружено. Во время ремонта в квартирах и учреждениях, попавших под отключение, будет вестись температурный контроль. Об окончании работ сообщат дополнительно.

Бийский рабочий