Бийск: 21 апреля в Алтайском крае ожидается плюсовая температура и снег

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Погода на среду, 21 апреля.

21 апреля на территории региона температура воздуха днем составит +1,+6 градусов. При этом Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о возможных осадках. Так, в отдельных районах ожидается небольшой снег, мокрый снег, дождь. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер днем будет западным, 4-9 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночная температура в регионе составит -3,-8 градусов, а местами похолодает до -13 градусов. В отдельных районах небольшие, по юго-востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске в среду температура воздуха составит 0,+1 градус днем и до -4 градусов ночью. День будет облачным с прояснениями.

Бийский рабочий