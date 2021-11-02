Бийск: 2 ноября в Бийске разведут понтонный мост на период ледостава

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Со вторника в Бийске станет одним мостом меньше

2 ноября в 8.30 в Бийске разведут понтонный мост.

Это связано с прогнозами, которые дают синоптики. С понижением температур ниже нуля на реке появляется шуга из первых льдинок. Из-за них мост уже необходимо разбирать, иначе на холодный металл налипает лед, и образовавшееся ледовое поле может сорвать с якорей понтоны.

Мост, который помогает разгрузить городские дороги, разводят на период образования льда на поверхности реки.

Сколько именно времени пройдет до его сборки – каждый раз не угадать. Все зависит от погоды. Чем температура ниже, тем не реке быстрее образуется ледяная корка. Однако бывало и так, что ждать «возвращение» бийского понтонника приходилось более месяца.

На это время перебраться на другой берег Бии можно будет по коммунальному мосту, а также по обводному мосту, который расположен у села Малоугренево Бийского района.

Река Бия в районе Бийска сильно обмелела

10:39, 29.10.2021 2476

Бийский рабочий