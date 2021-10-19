Бийск: 19 октября в Алтайском крае продолжится период октябрьского бабьего лета

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В ближайшие дни по утрам в регионе будут наблюдаться туман и изморозь

По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни погода в регионе не изменится. Сохранится ясная и сухая погода с отрицательными температурами ночью и теплом в течение дня. В утренние часы туман, изморозь.

Так, в крае 19 и 20 октября ночью от 1 до 6 градусов мороза, 21 октября 0…+5, по востоку до 5 градусов мороза. Дневные температуры составят +7…+15 градусов, по югу до +17…+20. Ветер южных направлений, 2-9 метров в секунду, днем возможны порывы до 12-16 метров в секунду.

В Барнауле в эти дни также без осадков, ночью около 0. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов. Ветер южных направлений, 2-9 метров в секунду.

Кстати, в разных регионах нашей страны и в разных странах мира бабье лето бывает не обязательно в сентябре – так, в Европе и Северной Америке этот период наступает позже – в первой половине октября. На юге Дальнего Востока – в начале октября, на юге Сибири может резко потеплеть также в первой декаде октября.

Нынешняя теплая погода бьет рекорды – уже далеко не первая декада октября, а период тепла пока продолжается. Кстати, в прошлом году в начале ноября в Алтайском крае был побит температурный рекорд. 8 ноября 2020 года теплый воздух из районов средней Азии поднял столбики термометров до +11…+19, установив почти на всех метеостанциях края новые рекорды максимальных температур данного дня за весь период наблюдений.

Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

14:42, 07.10.2021 24651

Бийский рабочий