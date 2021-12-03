Бийск: 19-летние бийчане оказались причастными к серии краж в городе

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Полиция Бийска раскрыла серию краж – в числе похищенного 15 канализационных люков

Осенью с заявлением о краже аккумуляторов в отдел полиции «Приобский» обратилось порядка десяти человек. Злоумышленники действовали в ночное время. При этом вскрывались, как отечественные авто, так и иномарки.

Полицейские внимательно изучили детали преступлений, провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личности похитителей. По подозрению в краже чужого имущества задержаны двое жителей Бийска. Обоим молодым людям по 19 лет, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Бийское».

В содеянном они признались. Кроме того, подозреваемые рассказали, что еще украли 15 канализационных люков в заречной части города.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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15:39, 24.10.2021 1572

Бийский рабочий