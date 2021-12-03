ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Бийск: 19-летние бийчане оказались причастными к серии краж в городе

Горняк22
3 часа Ago

1

Полиция Бийска раскрыла серию краж – в числе похищенного 15 канализационных люков

Осенью с заявлением о краже аккумуляторов в отдел полиции «Приобский» обратилось порядка десяти человек. Злоумышленники действовали в ночное время. При этом вскрывались, как отечественные авто, так и иномарки.

Полицейские внимательно изучили детали преступлений, провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личности похитителей. По подозрению в краже чужого имущества задержаны двое жителей Бийска. Обоим молодым людям по 19 лет, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Бийское».

В содеянном они признались. Кроме того, подозреваемые рассказали, что еще украли 15 канализационных люков в заречной части города.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

19-летние бийчане оказались причастными к серии краж в городе 1

Бийчанка лишилась смартфона на вечеринке в одном из городских кафе

15:39, 24.10.2021 1572

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле на площади Сахарова не будут устанавливать ледяные горки

Горняк22: В Барнауле на площади Сахарова не будут устанавливать ледяные горки

Горняк22
3 часа Ago
Площадь Сахарова. Демонтаж новогоднего городка Фото: Анна Меньшикова Из-за распространения коронавируса жители Барнаула будут лишены праздничного открытия главной елки. Однако...
Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения травмы головы несовершеннолетним мальчиком — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения травмы головы несовершеннолетним мальчиком — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
3 часа Ago
Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения телесных...
Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения травмы головы несовершеннолетним мальчиком — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения травмы головы несовершеннолетним мальчиком — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
3 часа Ago
Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту получения телесных...
Горняк22: В Алтайском крае следователи СК проводят проверку по факту хлопка системы отопления в жилом доме в городе Горняке — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае следователи СК проводят проверку по факту хлопка системы отопления в жилом доме в городе Горняке — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
3 часа Ago
Вечером 1 декабря 2021 года в частном жилом доме в городе Горняке произошел хлопок системы отопления. В результате произошедшего 61-летний...

Читать по теме:

ВТОПЕ: