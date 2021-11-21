Бийск: 19 ноября в Бийске отметили День ракетных войск и артиллерии

6

В Бийском драмтеатре поздравили представителей 61-ой зенитной ракетной бригады ПВО сухопутных войск

День ракетных войск и артиллерии в России отмечается 19 ноября как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы. Именно в этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне и всей Второй Мировой войны. В этой битве артиллерия проявила себя как главная огневая ударная сила, которая способствовала разгрому врага.

В Бийском драмтеатре поздравили представителей 61-ой зенитной ракетной бригады ПВО сухопутных войск. Вот уже почти 20 лет она базируется в нашем городе. Главная задача военнослужащих — защищать небо.

Видео: учения ракетных войск стратегического назначения прошли в Алтайском крае

10:28, 05.04.2021 1157

Бийский рабочий