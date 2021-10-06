Бийск: 18-летняя бийчанка проехала на красный, вылетела на «встречку» и врезалась в ВАЗ

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В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП на Зеленом Клине, которое произошло 3 октября.

В воскресенье, 3 октября очевидцы сообщили о столкновении двух автомобилей недалеко от остановки транспорта «Стахановская». Сообщалось, что машины серьезно повреждены, есть пострадавшие.

Как пояснили в ГИБДД Бийска, водитель, 2003 г.р., управляя автомобилем Mazda 3 допустила проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, а также выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, под управлением водителя 1980 г.р.

ДТП на Зеленом Клине Фото: ГИБДД г.Бийска

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ- 2115.

В Бийске на Зеленом клине произошло жесткое ДТП, есть пострадавшие

16:37, 03.10.2021 5286

Правоохранители отмечают, что за прошедшую неделю в Бийске зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудниками Госавтоинспекции во время несения службы за неделю было пресечено порядка 900 административных правонарушений в области дорожного движения. Стражи порядка убрали с дорог нашего города 17 водителей, находившихся в состоянии опьянения

Бийский рабочий