Бийск: 18 мая в заречной части Бийска на сутки отключат горячую воду

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Воду отключат в связи с ремонтно-профилактическими работами.

Горячее водоснабжение отключат в связи с с ремонтно-профилактическими работами на оборудовании газовой котельной №6.

Воды не будет с 10-00 часов 18 мая до 10-00 часов 19 мая.

Отключение коснётся домов по следующим адресам:

Ул. Солнечная поляна, 10, 16, 17, 20, 22, 24.

Пер.Прядильный, 5, 7.

Ул .Гражданская, 176А.

Ул. Граничная, 1/1, 1/2.

Ул.Льнокомбинат, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15е, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 17/1, 17/2, 17/3, 21, 21/1, 21/3, 22, 22/1, 23, 24/1, 27/1, 27/2, 29, 30, 33/1, 37, 37б, 46, 47, 48, 50/1, 50/2, 64, 64/1, 65, 65/1, 66, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 70, 70а, 72/1, 73, 74, 75, 76/2, 83, 84, 85.

Ул.Пушкина, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188б, 190, 192, 207, 209, 211, 213.

Ул. Гоголя, 210, 212, 212/1, 214, 216.

СГК Бийска приносит свои извинения за временные неудобства.

Бийский рабочий