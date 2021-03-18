Бийск: 18 марта в Бийске откроется выставка художников города «Шестой этаж»

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В экспозиции будут представлены 110 художественных работ.

Ровно месяц, с 18 марта по 18 апреля, в Выставочном зале будет работать выставка бийского Союза художников Алтая под названием «Шестой этаж». Уже много лет художники города не перестают радовать ценителей прекрасного ежегодными отчётными выставками. В последние годы происходит пополнение художественных мастерских новыми дарованиями, что украшает ежегодные отчётные выставки городского союза художников Алтая и увеличивает интерес жителей города.

В выставке принимают участие известные и пока еще малоизвестные художники города. В экспозицию вошло 110 живописных, скульптурных и графических произведений. Это произведения мастеров разных поколений.

Открытие выставки состоится 18 марта в 16.00 в Выставочном зале (ул. Васильева, 36), тел. 43-43-98.

В Бийске открылась фотовыставка «Русское географическое общество на Алтае»

13:48, 12.03.2021 337

Бийский рабочий