Бийск: 17 октября в Бийске пройдут очередные «Прогулки по старому городу»

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Ряд локаций начнут работать с 16 часов, а завершится мероприятие в 20:00.

В Бийске продолжают проводить «Прогулки по старому городу». Начиная с августа раз в неделю творческие зоны ремесленников, художников и музыкантов появляются на «бийском Арбате».

В воскресенье, 17 октября бийчан также приглашают на прогулку. Ряд локаций начнут работать с 16 часов, а завершится мероприятие в 20:00.

Перечень локаций, которые будут работать 3 октября в рамках проекта «Прогулки по старому городу»:

С 17.00 до 18.00 пройдет экскурсия от памятника Петра I до сквера Бийской крепости (ул. Советская, 21 б).

С 16.00 до 20.00 будут работать торговых площадок ремесленников.

В 18.00 начнется экскурсия по Успенскому кафедральному собору.

С 16.00 до 18.00 возле Дома Детского творчества ул. Советская, 21а пройдет мастер-класс «Лепка из соленого теста»

С 16.00 до 18.00 у кафе «Рандеву» проведут квиз-викторину «Библиосимпатия». Там же пройдет книжная выставка.

С 17.00 до 19.00 на площади перед типографией «Катунь» центр народной культуры «Миролад» проведет мастер-класс.

С 15.30 до 17.00 у кафе «Рандеву» будут работать аниматоры. В 16.00 начнется игровая программа «Таких берут в космонавты».

С 16.00 до 17.00 у здания на ул. Советской, 5 пройдет выступление группы «Твой DOM».

С 16.00 до 18.00 возле стадиона «Авангард» пройдет мастер класс, фотозона «Танк», выставка оружия.

Уточняется, что в связи с погодными условиями возможны изменения в программе.

В «Прогулках по старому городу» 10 октября примут участие сотрудники налоговой

10:35, 08.10.2021 1273

Бийский рабочий