Бийск: 17 мая в Алтайском крае ожидается жаркая погода с дождями и сильным ветром

0

Погода в Алтайском крае будет способствовать сохранению высокой и чрезвычайной пожароопасности.

Так, по данным Алтайского ЦГМС, до 19 мая в регионе продлено штормовое предупреждение – сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В первый день новой недели в Алтайском крае ожидается местами до +31 (по западным районам), в целом по краю – от +21 до +26 градусов тепла. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Добавим, что со среды, 19 мая, в регион придет похолодание – ночные температуры могут достигать +2…+3 градуса, дневные – от+10 до +14 градусов. В крае пройдут сильные дожди.

Сибирский энтомолог дал прогноз на численность комаров наступающего лета

15:18, 16.05.2021 569

Бийский рабочий