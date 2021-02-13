Бийск: 17-летнего подростка из Бийска осудят за кражу денег с банковской карты • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: 17-летнего подростка из Бийска осудят за кражу денег с банковской карты

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

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В Бийске подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты местного жителя.

По версии следствия, обвиняемый оказывал на добровольной основе помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в к одной из благотворительных организаций города Бийска. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Один из постояльцев учреждения передал несовершеннолетнему для покупки предметов первой необходимости и продуктов питания банковскую карту и сообщил пин-код. В период времени с февраля по март 2019 года подросток, зная, что на счет потерпевшего ежемесячно поступают денежные средства в качестве пенсии, снимал с банковской карты эти суммы и распоряжался ими по своему усмотрению.

После наступления смерти потерпевшего обвиняемый в течении нескольких месяцев продолжал снимать аналогичным способом денежные средства, которые ошибочно зачислялись на банковский счет мужчины Пенсионным фондом РФ. В результате несовершеннолетний причинил ущерб потерпевшему мужчине на сумму более 16 тысяч рублей, а Пенсионному фонду РФ более 60 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд.

 

Бийский рабочий

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