Бийск: 15 февраля на Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: 15 февраля на Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

0

Движение ограничат для всех видов транспорта на нескольких участках трассы.

Завтра, 15 февраля, в связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

  • с 03:50 до 06:50 на автодороге «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»;
  • с 17:30 до 20:50 на автодороге «н.п. Сибирский – а/д «Подъезд к н.п. Косиха» — н.п. Косиха»;
  • с 23:25 до 02:25 на автодороге «н.п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — полевой район».

ГИБДД Алтайского края просит водителей с пониманием отнестись к задержкам в движении и заранее планировать свои поездки.

15 февраля на Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн 1

В Алтайском крае досрочно откроют отремонтированный участок Чуйского тракта

19:17, 08.02.2021 1392

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Росгвардейцы задержали барнаульца, который напал на администратора в баре

Фев 15, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Змеиногорск: Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет

Фев 15, 2021
Общество

Горняк22: Три участка алтайской трассы будет перекрыто из-за движения военных колонн

Фев 15, 2021
Общество

Горняк22: Форсаж по-алтайски. Опасный дрифт в центре Барнаула попал на видео

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки

Фев 15, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar