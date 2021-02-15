Бийск: 15 февраля на Чуйском тракте ограничат движение из-за военных колонн • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Движение ограничат для всех видов транспорта на нескольких участках трассы.

Завтра, 15 февраля, в связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

с 03:50 до 06:50 на автодороге «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»;

с 17:30 до 20:50 на автодороге «н.п. Сибирский – а/д «Подъезд к н.п. Косиха» — н.п. Косиха»;

с 23:25 до 02:25 на автодороге «н.п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — полевой район».

ГИБДД Алтайского края просит водителей с пониманием отнестись к задержкам в движении и заранее планировать свои поездки.

В Алтайском крае досрочно откроют отремонтированный участок Чуйского тракта

19:17, 08.02.2021 1392

Бийский рабочий