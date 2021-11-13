Бийск: 15 ноября в Бийске закроют для проезда улицу в старом центре города

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Перекрытие движение будет необходимо для проведения ремонтных работ на электрооборудовании

— В понедельник, 15 ноября, с 7.00 до 23.00, в связи с проведением работ на электрооборудовании будет закрыто движение по переулку Турусова в границах улиц Ленина и Льва Толстого. Приносим извинения за возможные неудобства! – пояснили в администрации города.

Также, напомним, что до 13 ноября в Бийске будет перекрыта улица Л. Толстого в границах от переулка Мопровский до проспекта Кирова, из-за этого несколько изменена съема движение автобусов маршрутов №№ 47 и 77.

В декабре в Бийске автобусы вернутся на маршрут №55, но сам маршрут изменится

12:53, 12.11.2021 2488

Бийский рабочий