Бийск: 15 000 заявлений подали жители Алтайского края на выплаты для детей от 3 до 7

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Около 15 000 заявлений в Алтайском крае поступило на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет.

За четыре дня в Алтайском крае поступило 14 746 заявлений на перерасчет выплаты на детей от трех до семи лет включительно, среди которых по Барнаулу — 3903 заявления. Специалисты территориальных управлений социальной защиты населения работают по этим обращениям. Прием заявлений начался 1 апреля.

Ежемесячную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставляют семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на дату обращения. В 2021 году она составляет 10 665 рублей на каждого члена семьи, сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края.

Размер выплаты ранжируют в зависимости от доходов семьи и ее имущественной обеспеченности. Он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения. В Алтайском крае в 2021 году это 5305,50, 7958,25 или 10 611 рублей соответственно. Так, 50% регионального прожиточного минимума принимают за базовый размер ежемесячной выплаты.

Напомним, 31 марта приняли постановление правительства России «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. №384». Оно устанавливает новые правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в том числе оценку нуждаемости и имущества семьи.

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14:42, 03.04.2021 1120

Бийский рабочий