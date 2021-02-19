Бийск: 140 единиц техники вывело на борьбу со снегопадом Юго-Восточное ДСУ Бийска • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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В связи с обильным ночным снегопадом, на расчистку автодорог вышло более 140 единиц техники.

На предприятии сообщили, что своевременно обеспечен проезд для движения всех видов транспорта на подведомственных автодорогах регионального, межмуниципального и федерального значения.

За прошедшие сутки, дорожниками Юго-Восточного ДСУ привлечено 54 комбинированных дорожных машин, 37 тракторов со снегоуборочным оборудованием, 17 грейдеров, 8 шнекороторов и 25 единиц другой техники.

— В связи со сложившейся дорожной обстановкой, просим водителей выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, следовать правилам дорожного движения и не мешать работе дорожной техники. Затруднений движения транспорта на автодорогах различного значения не ожидается. Напомним: ближайшие пункты обогрева расположены во всех филиалах Юго-Восточного ДСУ, а также на базах в селе Быстрянка и АБЗ в селе Сростки, — рассказали на предприятии.

Более подробную информацию можно получить по телефону диспетчерской службы ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» 8-963-507-33-71.

Также водителей предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, местами мокрый снег, дождь, порывистый ветер, дневная температура от -4, до +1, по югу +6 с переходом в ночное время -10, -15. На дорогах наблюдаются гололедные явления. Водители, будьте внимательными на дорогах, соблюдайте боковой интервал и скоростной режим в зависимости от дорожных условий.

Телефоны диспетчерских служб: КГКУ «Алтайавтодор» (3852) 36-31-69, (3852) 50-75-12, 8-800-222-3169, дежурный ФКУ Упрдор «Алтай» (3852) 63-14-59, дежурный службы МЧС (3852) 20-26-10, дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Бийский рабочий