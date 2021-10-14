Бийск: 14 октября в Бийск приедет мобильный комплекс заготовки крови

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В Бийске всех желающих будут ждать 14 и 15 октября. Время работы мобильного пункта с 8:30 утра до 12 часов дня.

В четверг, 14 сентября в Бийск приедет мобильный комплекс заготовки крови. Тех, кто хочет стать донором и спасти чью-то жизнь, будут ждать на площади у торгово-развлекательного центра «Ривьера».

Акция «Стань донором. Спаси жизнь!» в ряде городов нашего региона проходит уже на протяжении 10 лет. Ее организует Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова.

В Бийске всех желающих будут ждать 14 и 15 октября. Время работы мобильного пункта с 8:30 утра до 12 часов дня. Донорами могут стать люди старше 18 лет и превышающее вес в 50 килограммов, не имеющие противопоказаний. С собой на мероприятие нужно взять документ, удостоверяющий личность — это может быть паспорт, либо студенческий билет или же бланк временной регистрации по месту пребывания.

Отметим, что в условиях коронавируса количество доноров резко сократилось, поэтому сейчас, как никогда, важна каждая капля крови. Процедура не отнимет много времени — потребуется порядка 10-15 минут. К тому же добровольцам, сдавшим кровь, полагаются бонусы — это компенсация на питание, справка на день отдыха и сувенир с символикой акции.

В России из-за прививочной кампании может начаться дефицит донорской крови

18:13, 09.08.2021 2048

Бийский рабочий