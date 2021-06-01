Бийск: 14 км дороги Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай обновят за два года

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Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Трасса Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай значимая не только для жителей, но и для гостей двух Алтаев. По этой дороге ежедневно проезжают сотни туристов, в летний сезон интенсивность движения увеличивается в несколько раз, сообщает Минтранс региона.

Дорожники уже приступили к ремонту. Они произвели фрезерование дорожного полотна, увеличили ширину проезжей части с обеих сторон, сделали регенерацию основания методом холодного ресайклинга, что должно способствовать повышению износостойкости дороги при воздействии крупногабаритной техники.

В дальнейшем на дороге начнется ремонт водопропускных труб, после рабочие выполнят укладку нижнего, а за тем верхнего слоя асфальтобетона.

Протяженность обновляемого участка составит 14 километров. Объект является переходящим, сдать его в эксплуатацию планируется в 2022 году. В этом строительном сезоне дорожники обновят 9,5 километров. Стоимость работ составит более 260 млн рублей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проезде ремонтируемого участка установлены временные дорожные знаки. Во избежание непредвиденных ситуаций, просьба к автомобилистам быть предельно внимательными.

Бийский рабочий