ГОРНЯК22 15.05.2021
Алтайский край

Бийск: 14 мая пожарные спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Бийске

Горняк22
5 часов Ago

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Пожар произошел в новостройке на Зеленом Клине.

Днём 14 мая в Бийске в девятиэтажном доме по улице Советская произошёл пожар. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горели два балкона на пятом этаже.

Пожарные немедленно организовали эвакуацию жителей, два звена газодымозащитной службы работали в задымлённых помещениях. Спасатели вывели из опасной зоны шесть человек, в том числе двоих детей. Ещё восемь жильцов были эвакуированы.

14 мая пожарные спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Бийске1

В тушение пожара участвовали шесть единиц техники, 17 человек личного состава.

Огнем повреждены вещи и пластиковые окна на балконах, огнеборцам удалось своевременно остановить распространение огня. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Бийский рабочий

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