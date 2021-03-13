Бийск: 14 марта в Бийске будут бесплатно раздавать котов, кошек и котят

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В Бийске пройдет очередная ярмарка кошек.

В выходные в Бийске проведут ярмарку-раздачу кошек. Такие мероприятия в городе уже стали традиционными.

Так, очередная «кошачья ярмарка» будет проходить 14 марта с 12 до 14 часов на площади перед городским судом.

Своих подопечных будут раздавать волонтеры общества защиты животных «Преданность».

Зоозащитники отмечают, что все животные стерилизованы, привиты и социализированы, при этом бывшие бездомные кошки подарят обретенным хозяевам верность, преданность и искреннюю любовь.

Также на ярмарку можно будет принести любую гуманитарную помощь для пункта передержки, где постоянно находится около 200 животных.

Бийский рабочий