Бийск: 130 рублей в час: в Бийске ищут контролеров QR-кодов

15

Массовых поисков работников из-за новшеств в торговле в Бийске пока не отмечается

С введением системы QR-кодов по всей стане открылись сотни вакансий. ТЦ, попасть в которые теперь можно лишь предъявив сертификат о прививке, набирают контроллеров.

Так, в Барнауле появился с десяток новых предложений рынка. Одно из требований к кандидатам — стрессоустойчивость.

Люди с введением новых ограничений стали вновь «качать» свои права: во-первых, не все довольны очередями на входах в ТЦ, во-вторых, есть ярые противники вакцинации, а без нее нет QR-кода, а значит и похода по магазинам, — поясняет «КП-Барнаул».

А вот в Бийске массовых поисков работников пока не наблюдается. Скорее всего, дополнительные полномочия перепоручили уже имеющимся сотрудникам — охранникам и «офисникам».

Лишь в одном ТЦ Бийска сотрудника ищут на специализированных сайтах.

Среди требований: ответственность, пунктуальность и наличие телефона, который будет считывать QR-коды.

График работы — неделя через неделю. Оплату обещают в размере 130 рублей в час.

Не только паспорт: что в Алтайском крае необходимо предъявить вместе с QR-кодом

12:54, 08.11.2021 2250

Бийский рабочий