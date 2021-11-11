Бийск: 130 рублей в час: в Бийске ищут контролеров QR-кодов
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Массовых поисков работников из-за новшеств в торговле в Бийске пока не отмечается
С введением системы QR-кодов по всей стане открылись сотни вакансий. ТЦ, попасть в которые теперь можно лишь предъявив сертификат о прививке, набирают контроллеров.
Так, в Барнауле появился с десяток новых предложений рынка. Одно из требований к кандидатам — стрессоустойчивость.
Люди с введением новых ограничений стали вновь «качать» свои права: во-первых, не все довольны очередями на входах в ТЦ, во-вторых, есть ярые противники вакцинации, а без нее нет QR-кода, а значит и похода по магазинам, — поясняет «КП-Барнаул».
А вот в Бийске массовых поисков работников пока не наблюдается. Скорее всего, дополнительные полномочия перепоручили уже имеющимся сотрудникам — охранникам и «офисникам».
Лишь в одном ТЦ Бийска сотрудника ищут на специализированных сайтах.
Среди требований: ответственность, пунктуальность и наличие телефона, который будет считывать QR-коды.
График работы — неделя через неделю. Оплату обещают в размере 130 рублей в час.
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12:54, 08.11.2021 2250