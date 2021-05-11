Бийск: 11 мая в Алтайский край придут дожди и северный ветер

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Местами порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

Во вторник, 11 мая в Алтайском крае температура воздуха составит +18,+23 градуса. В предгорьях местами пройдут небольшие дожди, сообщает региональный ЦГМС. Ожидается усиление ветра, он будет северным со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

В Бийске 11 мая столбики термометров покажут +19 градусов. Днем будет пасмурно. Ветрено будет и в нашем городе — скорость ветра составит 3-7 метров в секунду.

К вечеру ветер в Бийске прекратится. Ночью температура опустится до +8 градусов. Будет облачно, без осадков.

Бийский рабочий