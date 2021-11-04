Бийск: 10 человек за неделю пострадали в ДТП в Бийске

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Среди них один ребенок.

За прошедшую неделю на территории Бийска зарегистрировано семь ДТП, в которых 10 человек получили телесные повреждения, из них один несовершеннолетний.

Так, 31 октября в 14 часов 40 минут в Бийске на ул. Пушкина, в районе дома 211 38-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия» при повороте налево допустил столкновение, с обгоняющим его автомобилем «Шевроле Нива». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля «Шкода Октавия», один из которых несовершеннолетний.

Всего за неделю сотрудниками ГИБДД в Бийске было пресечено более 700 нарушений ПДД.

— Одной из наиболее актуальных угроз безопасности движения являются нетрезвые водители, — отмечают правоохранители. -За прошедшую неделю дорожные полицейские задержали 30 водителя в состоянии алкогольного опьянения, пять из которых рискнули сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, будучи лишённым права управления, за что понесут ответственность. В соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, согласно статьи 264.1 УК РФ им грозит лишение свободы до двух лет.

По всем фактам сотрудниками ГИБДД Бийска собраны административные материалы, которые направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Кроме проверок водителей, инспекторы проводили профилактические беседы о вреде алкоголя, влияние его на внимание, напоминали об ответственности и последствиях, которые могут наступить при управлении транспортным средством.

На улице Горно-Алтайской в Бийске произошло спорное ДТП

10:11, 02.11.2021 1942

Бийский рабочий