Бийск: 10 ноября воздух в Алтайском крае прогреется до +7 градусов

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Однако синоптики предупреждают о сильном гололеде.

В среду, 10 ноября в Алтайском крае температура воздуха составит +2,+7 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью похолодает до 0,-5 градусов.Местами небольшие осадки, в северных и западных районах местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Бийске 10 ноября дневная температура составит +2 градуса, будет малооблачно, без осадков. Ночью температура опустится до -7 градусов.

До +6, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 9-11 ноября

06:02, 09.11.2021 738

Бийский рабочий